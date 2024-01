Himiko Duo LE TRITON Les Lilas, samedi 13 avril 2024.

Himiko Duo COCOON WORSHIP Samedi 13 avril, 20h30 LE TRITON Tarif E (25€ – 20 €- 15€ – 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T21:45:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T21:45:00+02:00

Cette fois en duo, dans sa version minimaliste, HIMIKO revient ici où tant a déjà été créé, nous proposer un voyage dans le cœur même de son essence, là où tout commence… Les deux protagonistes, ce magnifique duo de coeur, sur scène et en dehors, nous y laissent entendre un dialogue intime fait de mélodies dénudées, ébauchées, comme en gestation dans leur cocon harmonique. Himiko Paganotti et Emmanuel Borghi, tels qu’eux-mêmes et qu’en eux-mêmes vous invitent à découvrir leur musique dans son plus simple appareil.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letriton.com/programmation/himiko-duo-3073 »}]

Julien Vivante