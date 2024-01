TERRENOIRE LE TRIANON Paris, jeudi 18 avril 2024.

Nous sommes dans le regret de devoir annuler la date de Terrenoire, qui devait avoir lieu le 18 avril 2024 prochain au Trianon, pour des raisons de planning.Les billets vous seront automatiquement remboursés par votre point de vente.Merci de votre compréhension,Vertigo-Message de Terrenoire : Nous ne sommes pas exprimés ici depuis longtemps. Premièrement, nous espérons que vous allez bien, dans cet automne bouleversant. Cette année qui se termine bientôt, a pour nous une saveur singulière, elle est traversée de grandes joies et de grandes épreuves. L’une de ces épreuves intimes, a considérablement ralenti la création de notre futur album, ces mois durant. Nos corps ayant déjà traversé le marathon de la création, celui de la promotion, celui de la tournée, nous savons combien ce métier est demandeur d’une énergie totale, de tous les instants. Le plus souvent lumineux, on peut parfois le subir si l’on ne se sent pas l’énergie pour. Tous les deux, nous avons toujours essayé de rester le plus à l’écoute de ce que notre corps et notre esprit nous communiquent. Aujourd’hui Ils nous demandent de nous reposer. Notre situation actuelle ne nous permet de nous lancer corps et âmes dans la suite de notre geste artistique. Il est important pour nous de faire un pas de côté.C’est pour ces raisons, parce que nous souhaitons revenir vers vous avec la plus belle musique possible, mais aussi pour prendre soin de nous, que nous avons décidé d’annuler notre Trianon le 18 avril prochain. Nous ne serons tout simplement pas prêts à revenir sur scène, dans un avenir si proche. Le Trianon était presque complet, déjà ?? mais nous sommes sûrs que nos retrouvailles, quand le moment viendra, seront extraordinaires.

