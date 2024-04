Le Tour du Monde en courant Cinéma Le Cabieu Ouistreham, dimanche 7 avril 2024.

Le Tour du Monde en courant Cinéma Le Cabieu Ouistreham Calvados

Jamel Balhi est le premier homme à avoir fait le tour du monde en courant. Dans son reportage, le globe-trotter nous emmène à travers les continents qu’il sillonne à pied depuis plus de vingt ans, et nous fait partager les rencontres qui ont jalonné sa route. Jamel Balhi a traversé 205 pays à pied, au rythme de l’humain, à 12 km/h. En partant de France, il a atteint les endroits inaccessibles de la Terre, comme les coins les plus reculés du Tibet, de l’Amérique latine ou de l’Australie. Les étapes journalières d’environ 70 km font défiler les paysages, les villages et les visages du monde. Avec un petit sac sur le dos pour seule assistance, et un budget quotidien de 3 à 4 €, il poursuit chaque jour la route qui le mène au gré des rencontres, de pays en pays.

Le fime sera présenté sur scène par le réalisateur au cinéma Le Cabieu à Ouistreham Riva-Bella.

Résumé du film

« Une journée autour du Monde » est la projection audiovisuelle qui nous fait voyager au rythme d’une journée dans le monde. De la France à la Chine en passant par l’Afrique australe, l’Amérique latine ou la Scandinavie, Jamel Balhi nous dévoile un monde qui, à travers ses contrastes, révèle son indéniable unité. Au-delà des clivages culturels, on y dénote les ressemblances dans un monde qui se globalise à une vitesse vertigineuse. Les plus beaux paysages de la Terre créent l’admiration, comme le Salar de Uyuni en Bolivie ou encore les déserts d’Australie et la Patagonie. Le coureur a franchi les plus hauts cols du monde dans l’Himalaya, après avoir sillonné les terres sacrées du Moyen-Orient. Jamel Balhi nous fait partager, non sans humour, les difficultés de la route s’ajoutant aux joies des rencontres, au bonheur de suivre chaque jour son chemin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07

Cinéma Le Cabieu 5 Avenue Michel Cabieu

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

L’événement Le Tour du Monde en courant Ouistreham a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Caen la Mer