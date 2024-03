Le tour du monde de Laurent de Wilde au Théâtre du Châtelet Théâtre du Châtelet Paris, samedi 25 mai 2024.

Le samedi 25 mai 2024

de 19h00 à 22h00

.Public jeunes et adultes. payant

De 6 à 55 euros.

Dans le cadre du festival Le Châtelet fait son jazz !

Dès ses débuts dans les années 1980, le pianiste et compositeur Laurent de Wilde

a fait preuve d’une incessante curiosité musicale qui l’a conduit à

collaborer avec des artistes de sensibilités et d’origines très variées.

Ce sont donc certains de ses amis qu’il réunit ce soir pour ce petit

tour du monde, à commencer par le pianiste franco-congolais Ray Lema

avec lequel il sillonne la planète depuis 2016 au sein d’un duo de piano

où le jazz rencontre l’Afrique dans un mélange aussi détonant

qu’harmonieux.

Également sur sa liste d’invités, le trompettiste Eddie

Henderson, vieil ami et trompettiste historique (Jazz Messengers, Herbie

Hancock, McCoy Tyner…) auquel viennent s’ajouter le tromboniste

virtuose Daniel Zimmermann et la saxophoniste multi-primée Géraldine

Laurent. Et pour tenir cet ensemble d’exception, le batteur Donald

Kontomanou et le bassiste Darryl Hall : l’excellence à l’état pur.

