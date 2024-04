Le TilCafé ouvre ses portes à Chamousseau Château-Chervix, samedi 4 mai 2024.

C’est officiel ! Le TilCafé ouvre ses portes à Chamousseau !

Rendez-vous le samedi 4 mai à partir de 17h30 à la ferme de Chamousseau (Château-Chervix) pour inaugurer et profiter du nouveau café associatif qui sera ouvert régulièrement le reste de l’année !

Au programme de cette fête

à partir de 17h30 Ouverture des portes et célébration, jeux, animations, etc.

à partir de 18h30 Concerts au chapeau avec

Les Oiseaux de Trottoir (orchestre de 40 musiciens)

Dj Set Vincent Ga

Entrée libre

Buvette et restauration sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 17:30:00

fin : 2024-05-04

2, Chamousseau

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine collectif.tilcara@gmail.com

