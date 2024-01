Ronces – Capucine Lucas | Cie Kokeshi Le Théâtre La Roche-sur-Yon, mercredi 17 avril 2024.

Début : 2024-04-17T15:00:00+02:00 – 2024-04-17T15:35:00+02:00

Fin : 2024-04-17T15:00:00+02:00 – 2024-04-17T15:35:00+02:00

Cette pièce chorégraphique de la Cie Kokeshi écrite pour trois danseuses rend hommage à la figure de la sorcière, devenue aujourd’hui symbole d’émancipation des femmes et de résistance.

Héroïnes incontournables des livres pour enfants, les sorcières ont petit à petit infiltré la littérature pour adultes. Tantôt effrayantes, tantôt bienveillantes, peu importe finalement ! Les sorcières ont fait un retour ensorcelant dans nos vies. Les sorcières ont alors perdu leur visage terrifiant pour devenir des bienfaitrices au service de la nature. Celles que l’on a trop souvent malmenées, caricaturées sous les traits de la vieillesse, de l’aigreur et de la peur, la chorégraphe Capucine Lucas souhaite aujourd’hui nous les montrer espiègles, culottées, combattives et joyeuses.

Une plongée dans un monde fantastique à la rencontre de femmes qui ont le pouvoir de se transformer, du beau vers le laid, du doux vers le terrifiant, apparaître et disparaître à leur guise, voler, flotter dans les airs… Un spectacle fascinant, impétueux et magique à découvrir en famille.

Le Théâtre Place du Théâtre 85000 La Roche-Sur-Yon

Danse Capucine Lucas

Bastien Capela