Le Tentaliste Compagnie du Café-Théâtre Nantes, mardi 7 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-07 21:00 –

Gratuit : non 18 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

Humour et mentalisme. L’homme qui tente d’être mentaliste. De faux airs d’Einstein en tenue de soirée, dopé à la bonne humeur, Audoin n’a qu’un but dans la vie : devenir mentaliste !De la promesse qu’il vous fait est né son nom, Le Tentaliste.Surprise, rire, tendresse, amour, poésie, incompréhension, folie et impossibilité sont les ingrédients principaux de l’Alchimie de ce spectacle !Serez-vous surpris, amusé et émerveillé ?C’est une certitude ! de et avec Johan Martin Un spectacle rythmé, interactif et drôle ! Représentations du 7 au11 mai 2024 à 21hdans la petite salle

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com