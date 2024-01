STYLETO LE TEMPS MACHINE Joue Les Tours, vendredi 17 mai 2024.

Après l’annonce d’un “minitour” sold-out en 2 minutes, Styleto poursuit son aventure sur scène en 2024 avec de nouvelles dates de concert dans toute la France. Avec sa voix singulière et ses titres aussi solaires qu’intimes, Styleto continue d’imposer pas à pas son identité musicale avec des ballades élégantes ancrées dans la chanson française, alliées à une pop tant énergique que mélancolique. Caractérisée par sa rayonnante liberté et son authenticité à fleur de peau, Styleto a déjà conquis 1.8M de fans sur les réseaux sociaux. Une véritable communauté qui suit son quotidien depuis 2013 et ses débuts sur internet. C’est une reprise de Ben Mazué qui sera son véritable tremplin musical. Son interprétation de «Gaffe aux Autres » atteint les 3M de vues et devient virale. Ben Mazué ira jusqu’à l’inviter sur scène pour une reprise en duo de son titre. En 2022, elle sort un 1er album de covers (d’Orelsan, Yseult, Angèle…), intitulé Carrousel. Puis naissent plusieurs chansons inédites : “Se casser”,” Trop bonnes”, “Dans la moyenne” et “Les visages et les odeurs”. La chanteuse Louane l’invite même à partager un titre sur son dernier album. Redessinant les contours de la figure féminine contemporaine, Interprète, autrice et compositrice, Styleto se considère comme une jeune femme Dans la moyenne – « pas nulle, mais commune » -, comme elle le chante sur son titre homonyme. Une artiste prometteuse et bien au-dessus de la moyenne à découvrir sur scène à l’occasion d’une première tournée évènement et en concert exceptionnel à la Cigale le 28 mai 2024.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:00

LE TEMPS MACHINE 45-49 rue des Martyrs 37300 Joue Les Tours 37