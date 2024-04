Le tai-chi-chuan Drachenbronn-Birlenbach, samedi 6 juillet 2024.

Le tai-chi-chuan Drachenbronn-Birlenbach Bas-Rhin

Cette pratique active et renforce l’énergie vitale, améliore le tonus et renforce les muscles, la souplesse et la respiration. Sur inscription.

Le tai-chi, art martial chinois qui s’est popularisé en Occident depuis plusieurs dizaines d’années, est une pratique corporelle unique, sorte de méditation par le mouvement qui a des effets bénéfiques pour le corps et l’esprit.

Les cours sont progressifs mais peuvent être réservés individuellement si on des connaissances préalables. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 10:00:00

fin : 2024-07-06 16:00:00

50 rue Principale

Drachenbronn-Birlenbach 67160 Bas-Rhin Grand Est info@up-pamina-vhs.org

L’événement Le tai-chi-chuan Drachenbronn-Birlenbach a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de tourisme de l’Alsace Verte