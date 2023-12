Ô Lake – concert au casque Le studio Thue et Mue, 30 mars 2024, Thue et Mue.

Thue et Mue Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:00:00

fin : 2024-03-30

Ô LAKE propose son live sous la forme d’un concert au casque : une expérience délicate et personnelle, une immersion à l’intérieur de la matière sonore. Installés autour des artistes sur des coussins ou dans des fauteuils, chaque participant dispose d’un casque HD pour profiter de la musique jouée en direct.

Pour donner un nom à son nouveau projet, Sylvain Texier est allé puiser chez l’un des plus grands classiques de l’art Lyrique, « Le Lac » d’Alphonse Lamartine.

Avec Ô Lake, le compositeur rennais renoue avec ses passions contemplatives, où les thématiques chères à son coeur se côtoient harmonieusement. Ici, sa fascination pour la nature se conjugue à son rapport à l’absence et au temps qui passe.

Délivrant une poésie sonore authentique, le musicien nous emporte vers de nouveaux rivages, où les mots se font oublier ; pour laisser place aux notes de piano rassurantes et aux émotions vibrantes des machines.

Sylvain Texier se produit sur scène en duo accompagné du musicien Gérald Crinon Rogez, tous deux aux pianos et machines. Le duo propose le live sous la forme de concerts aux casques propices à l’intime..

Le studio

Thue et Mue 14740 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Caen la Mer