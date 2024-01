JEAN-BAPTISTE GUEGAN LE SPLENDID St Quentin, vendredi 12 avril 2024.

La tournée événement de Jean Baptiste Guegan “Johnny, Vous & Moi” se poursuit jusqu’en 2024 et offrira dès janvier une formule acoustique unplugged .L’occasion d’être plus proche encore de cette voix exceptionnelle et de redécouvrir les chansons de ses 3 albums ainsi que les plus grands titres de Johnny. La promesse d’un nouveau voyage musical, mêlant acoustique et électrique, aux confins du blues, du rock et de la chanson.

Tarif : 40.00 – 60.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE SPLENDID BD LEON BLUM 02100 St Quentin 02