Spectacle : Der Lauf Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc, 9 janvier 2024, Saint-Romain-de-Colbosc.

Saint-Romain-de-Colbosc,Seine-Maritime

Dans une ambiance à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, coiffé d’un seau sur la tête, ce jongleur part à l’aveuglette dans une série d’expériences inutiles qui l’amèneront là où on ne l’attendait pas. Vous serez son seul guide et advienne que pourra. Rien ne pourra empêcher le cours des choses… À part vous peut-être ?

De l’absurde, quelques coups d’éclat et des ratés, de l’incertain et beaucoup de vaisselle cassée : « Der Lauf » c’est l’histoire de la vie, mise en cirque par un jongleur qui nous entraîne dans un univers joyeusement insolite. Spectacle chamboule-tout, bien vivant et libérateur.

« Un spectacle surréaliste à la Belge : étrange, joyeux, absurde et jubilatoire, sombre et interactif. » – La Voix du Nord

Par la Compagnie Les Vélocimanes.

Lieu de rendez-vous : Le SiRoCo, Saint-Romain-de-Colbosc, 76430.

Durée : 55 minutes.

Tarifs : 16€ (plein tarif) – 13€ (tarif réduit) – 6€ (tarif enfant, pour les moins de 10 ans).

Placement libre..

2024-01-09 20:30:00 fin : 2024-01-09 21:25:00. .

Le SiRoCo Rue Henri Odievre

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie



In an atmosphere halfway between David Lynch and Intervilles, wearing a bucket on his head, this juggler sets off blindly on a series of pointless experiments that will take him to unexpected places. You’ll be his only guide, and come what may. Nothing can stop the course of events… Except you, perhaps?

The absurd, a few dashes and misses, a few uncertainties and a lot of broken dishes: « Der Lauf » is the story of life, put into circus form by a juggler who takes us into a joyfully unusual universe. A lively, liberating show.

« A surreal show à la Belge: strange, joyful, absurd and jubilant, dark and interactive. » – La Voix du Nord

By Compagnie Les Vélocimanes.

Meeting point: Le SiRoCo, Saint-Romain-de-Colbosc, 76430.

Duration: 55 minutes.

Price: 16? (full price) – 13? (reduced price) – 6? (child price, for children under 10).

Free seating.

En un ambiente a medio camino entre David Lynch e Intervilles, con un cubo en la cabeza, este malabarista se lanza a ciegas a una serie de experimentos sin sentido que le llevarán donde menos se lo espera. Será su único guía, y pase lo que pase. Nada puede detener el curso de los acontecimientos… ¿Excepto usted, quizás?

El absurdo, algunos pasos en falso, algo de incertidumbre y mucha vajilla rota: « Der Lauf » es la historia de la vida, puesta en forma de circo por un malabarista que nos adentra en un mundo alegremente insólito. Un espectáculo vivo y liberador.

« Un espectáculo belga surrealista: extraño, alegre, absurdo y jubiloso, oscuro e interactivo. « La Voix du Nord

Por la Compagnie Les Vélocimanes.

Lugar de encuentro: Le SiRoCo, Saint-Romain-de-Colbosc, 76430.

Duración: 55 minutos.

Entrada: 16 euros (tarifa completa) – 13 euros (con descuento) – 6 euros (menores de 10 años).

Entrada gratuita.

In einer Atmosphäre zwischen David Lynch und Intervilles, mit einem Eimer auf dem Kopf, begibt sich dieser Jongleur blindlings in eine Reihe von sinnlosen Experimenten, die ihn an Orte führen, an denen man ihn nicht erwartet hätte. Sie sind sein einziger Führer und es kommt, wie es kommen muss. Nichts kann den Lauf der Dinge aufhalten… Außer Ihnen vielleicht?

Absurdität, einige Glanzstücke und Fehlschläge, Ungewissheit und viel zerbrochenes Geschirr: « Der Lauf » ist die Geschichte des Lebens, die von einem Jongleur in einen Zirkus verwandelt wird, der uns in eine fröhlich-ungewöhnliche Welt entführt. Ein lebendiges und befreiendes Spektakel.

« Eine surrealistische Show auf belgische Art: seltsam, fröhlich, absurd und jubilierend, düster und interaktiv. » – La Voix du Nord

Von der Compagnie Les Vélocimanes.

Ort des Treffens : Le SiRoCo, Saint-Romain-de-Colbosc, 76430.

Dauer: 55 Minuten.

Eintrittspreise: 16? (voller Preis) – 13? (ermäßigter Preis) – 6? (Kinderpreis, für Kinder unter 10 Jahren).

Freie Platzwahl.

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche