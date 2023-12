HEROINES LE SEMAPHORE – TREBEURDEN TREBEUDEN, 17 mai 2024, TREBEUDEN.

Le XXème siècle en Europe a vu les campagnes se métamorphoser. L’arrivée de routes, du téléphone, de l’eau courante… Le tracteur a remplacé le cheval de trait, le remembrement a transformé les paysages en profondeur, et aujourd’hui, les premiers robots de traite entrent en jeu.Et les femmes dans tout ça ? Dans ce seule-en-scène touchant et sincère, nous suivons Cécile, qui tente de trouver des réponses à ses questions. Dans la crise agricole actuelle, dans les voix des femmes qui ont travaillé la terre, et dans son héritage familial : une nappe blanche transmise de femme en femme. Ce spectacle de théâtre documentaire et d’objets propose un voyage du XXème siècle à nos jours, à travers le regard de ces héroïnes, et pose la question de notre avenir commun.

Tarif : 10.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE SEMAPHORE – TREBEURDEN . 22560 TREBEUDEN