A l'occasion du centenaire de la mort du compositeur en 2024, l'Ensemble le Déluge nous propose ce programme entièrement consacré à Gabriel Fauré, acteur essentiel du renouveau de l'École française au XIXe siècle. Passionnés de musique de chambre, la violoncelliste Pauline Bartissol et le pianiste Laurent Wagschal jouent régulièrement en duo et en diverses formations depuis 2016. Réunissant à leurs côtés différents chambristes curieux des répertoires rares…

LE ROUDOUR
RUE PARK AR ROUDOUR St Martin Des Champs 29600
Tarif : 25 à 25 euros.

