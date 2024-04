Le rendez-vous ornitho Longère de la Bégraisière Saint-Herblain, dimanche 9 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-09 09:00 – 10:30

Gratuit : oui

Partez en toute simplicité aux côtés de passionnés de l’observation de la nature, pour qui les oiseaux du parc de la Bégraisière et du Val de Chézine n’ont plus de secrets. Tout public. Sur inscription. Animé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO 44). La Longère de la Bégraisière : tout un programme à découvrir !La Longère est un espace d’information et d’animation en faveur du cadre de vie, du lien social et de la transition écologique. Tout au long de l’année, des temps de rencontre, d’échanges, des ateliers pratiques autour de la nature et de l’environnement sont organisés. Programme des animations de la Longère de la Bégraisière

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87