Le radeau de l’aventure Lycée Kersa La Salle Ploubazlanec, dimanche 7 juillet 2024.

Le radeau de l’aventure dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 juillet – 25 août Lycée Kersa La Salle à partir de 572€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T00:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:28:00+02:00

Fin : 2024-08-25T00:00:00+02:00 – 2024-08-25T23:28:00+02:00

Partir en kayak de mer à la découverte de l’île de Bréhat ou admirer la côte lors d’une balade en paddle, c’est toi qui décides de tes activités !

Située en baie de Paimpol, Ploubazlanec est une agréable commune littorale. Bordée de grèves, de forêts et de sentiers côtiers, la commune nous livre de nombreux terrains de jeux et de découvertes. A quelques minutes de la pointe de l’Arcouest, la vue sur l’archipel de Bréhat est magnifique

Entre campagne et bord de mer, le centre de vacances offre une grande cour de jeux, de nombreux espaces verts et un petit bois. Les chambres, situées sur deux étages, sont composées de 2 lits et d’armoires individuelles. Les activités se déroulent dans les salles d’activités thématiques mises à disposition, dans le gymnase ou au niveau des espaces extérieurs. Des coins ludothèque et bibliothèque sont également accessibles aux enfants en permanence. Les repas

sont élaborés sur place par notre personnel de cuisine.

Viens choisir le programme de tes vacances ! Durant ce séjour, tu décideras avec ton groupe des différentes activités mises en place. Un large panel d’activités manuelles sera proposé sur cette colo : atelier bois , peinture etc. Côté sport, tu pourras choisir entre une séance de kayak de mer ou de paddle pour découvrir la faune et la flore autour de l’archipel de Bréhat.

Tu pourras te baigner ou, si tu préfères, pratiquer la pêche à pied, essayer ton cerf-volant ou profiter d’un pique-nique face à la mer. Si le groupe souhaite passer une journée sur l’île de Bréhat, nous embarquerons à bord de la navette pour une traversée !

Un bivouac d’une à trois nuit pourra être organisé : tu pourras discuter de l’itinéraire, des menus des repas, participer à leur préparation. De retour au centre, tu auras le choix entre différents ateliers comme par exemple le montage vidéo ou la création de spectacles. D’autres projets pourront être mis en place selon les envies du groupe.

Du lun 8 juillet au mar 16 juillet 2024 9 jours 643€

Du mer 17 juillet au jeu 25 juillet 2024 9 jours 643€

Du ven 26 juillet au ven 2 août 2024 8 jours 572€

Du sam 3 août au sam 10 août 2024 8 jours 572€

Du dim 11 août au dim 18 août 2024 8 jours 572€

Du lun 19 août au lun 26 août 2024 8 jours 572€

Lycée Kersa La Salle Ploubazlanec Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.wakanga.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 09 12 39 »}, {« type »: « email », « value »: « info@wakanga.org »}]

nature voile