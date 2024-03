Le plus beau gâteau au chocolat Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, dimanche 7 avril 2024.

Le plus beau gâteau au chocolat Dimanche 7 avril de 14h à 18h, la Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous invite à choisir « Le plus beau gâteau au chocolat ». Dimanche 7 avril, 14h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement annuel : 14€ / Pass famille : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

En vue ce dimanche : une joyeuse agitation en cuisine !

Les pâtissières de l’association des Amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt présentent une ribambelle de gâteaux au chocolat en rivalisant de créativité : biscuit roulé ou découpé, croustillant ou moelleux, petits et grands gâteaux….. Venez les déguster aux côtés d’un jury interne qui les classera en commençant par le plus beau et bien sûr le meilleur. Les résultats seront annoncés vers 17h avec la possibilité d’acquérir les recettes mettant à l’honneur le chocolat !

Tout au long de l’après-midi, découverte accompagnée ou en autonomie de l’exposition « Déclinaisons chocolatées » avec à 15h la visite guidée dominicale plus spécialement dédiée aux traditions pascales et printanières.

Exposition “Déclinaisons chocolatées” visible jusqu’au 21 avril 2024.

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.maison-rurale.fr/manifestation/le-plus-beau-gateau-au-chocolat/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}]

chocolat gâteau

Pexels