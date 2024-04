Le Petit Prince et l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry dans un cyanotype Musée d’Histoire de Marseille Marseille, samedi 18 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Le 18 mai, participez en direct à l’installation de l’artiste photographe Leon Dubois en racontant votre lien avec Le Petit Prince et l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry dans un cyanotype. Sous la forme d’un dessin, texte, ou photographie, votre souvenir s’imprimera dans une photographie bleue et blanche grâce à cette technique du XIXe siècle, puis rejoindra l’exposition itinérante de l’artiste, sur les traces de l’auteur dans le monde entier.

En lien avec l’exposition A la recherche du Petit Prince présentée au musée d’Histoire de Marseille

Musée d'Histoire de Marseille 2 rue Henri-Barbusse, 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 91 55 36 00 musee-histoire@marseille.fr

