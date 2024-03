Le petit peuple des champignons Arcachon, samedi 16 novembre 2024.

Avec votre guide naturaliste Tom, vous vous faufilerez tels des lutins entre les herbes et les arbres du parc pour et vous émerveillerez de la diversité de ses champignons. Vous pourrez en apprendre davantage sur leurs mystères, leurs dangers et leurs délices.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme « 12 mois / 12 visites » dans lequel nous proposons une visite d’exception chaque mois de l’année. Laissez-vous surprendre par la diversité d’expériences culturelles à vivre sur Arcachon (programme détaillé à venir). 14.5 14.5 EUR.

Office de Tourisme au MAAT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

