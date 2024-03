Le passage de la flamme olympique Presqu’île du Cirque Romain, 13200 Arles Arles, dimanche 12 mai 2024.

La flamme olympique fait étape à Arles avant de poursuivre son périple national et terminer son voyage jusqu’à Paris pour l’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques le 26 juillet. Le musée vous propose à cette occasion, une programmation spéciale.

LA FLAMME OLYMPIQUE FAIT ESCALE AU MUSÉE

La flamme en provenance d’Eygalières partira du parvis du musée avant d’effectuer un parcours dans la ville.



Dès 14h animations sur le parcours (Hortus, esplanade Charles-de-Gaulle, Jardin d’été, Théâtre antique, place de la République, Tour Luma / ENSP, boulevard Emile-Combes)

18h40 départ de la flamme

19h30 célébration et embrasement de la flamme au quai du 8-mai-1945



AU FIL DES COLLECTIONS

Sport d’hier à aujourd’hui, formes olympiques



Le musée se dote d’un parcours exceptionnel en plusieurs étapes mettant en valeur des sports de l’Antiquité et leurs connexions avec certaines disciplines représentées dans nos JO modernes. Suivez les silhouettes !



En continu



Cartes à jouer « Sports d’hier à aujourd’hui »



Faites un saut dans le temps pour découvrir les disciplines sportives d’il y a 2000 ans et ce qu’elles sont devenues aujourd’hui grâce à ce jeu alternant cartes Quiz et cartes Mouv’. C’est parti pour une visite mouvementée !



En famille dès 5 ans

Gratuit à récupérer à l’accueil



LES VISITES SPORTIVES

Le cirque (visite à la loupe)



11h



Arles avait 3 édifices de spectacles le théâtre, l’amphithéâtre et l’hippodrome (cirque). Cette visite abordera le cirque romain où étaient organisées des courses de chars.



“Tous ont la victoire au cœur” (Virgile) Par Christine Berthon, guide conférencière



Visites sprint ou marathon ?



14h, 14h30, 15h, 16h30 et 17h



À vos marques, prêts ? Partez ! Prenez quelques instants pour découvrir les sports d’hier et d’aujourd’hui en lien avec des objets du musée. Si vous êtes plutôt sprint, optez pour 1 thème. Si vous êtes plutôt marathon, choisissez jusqu’à 4 thèmes de visite !



Dis-moi dix mots



15h30



Restitution publique des ateliers d’écriture avec le centre de documentation. Lecture assurée par le comédien Didier Flamand. .

