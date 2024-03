Le Parler groisillon Salle des fêtes Creissels, samedi 30 mars 2024.

Le Parler groisillon causerie « le parler groisillon » Samedi 30 mars, 18h00 Salle des fêtes digor d’an holl

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T18:00:00+01:00 – 2024-03-30T20:00:00+01:00

Marilou Pochic et Mazhev Coviaux parleront du livre qu’ils ont écrit au sujet des nombreux mots bretons présents dans le français de l’île de Groix. L’intervention sera en français et on pourra rester discuter en breton après.

Salle des fêtes Groix Creissels 56590 Aveyron Occitanie

