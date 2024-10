Le palais des sports de Caen la mer | RDV Découverte Palais des sports de Caen la mer Caen, mardi 22 octobre 2024.

Le palais des sports de Caen la mer | RDV Découverte Palais des sports de Caen la mer Caen Calvados

Après deux ans de travaux, la nouvelle salle de sport de haut niveau de l’agglomération a ouvert ses portes à Caen, près du Zénith. De l’extérieur, sa forme interpelle et, de l’intérieur, elle impressionne. Esthétique, innovant, respectueux de l’environnement, le nouveau Palais des Sports est prêt à vibrer au rythme du calendrier sportif des équipes de Caen la mer.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 16 octobre 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

