Le Nuit du Folk Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois

Drôme

Le Nuit du Folk Châtillon-en-Diois, 25 mai 2022, Châtillon-en-Diois. Le Nuit du Folk Salle Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois

2022-05-25 – 2022-05-28 Salle Kubnick Chemin du Bez

Châtillon-en-Diois Drôme Châtillon-en-Diois 4 jours de danse et de musiques folk, atelier, stage et un festival off. folkendiois@gmail.com http://folkendiois.fr/ Salle Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois

dernière mise à jour : 2021-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois, Drôme Autres Lieu Châtillon-en-Diois Adresse Salle Kubnick Chemin du Bez Ville Châtillon-en-Diois lieuville Salle Kubnick Chemin du Bez Châtillon-en-Diois Departement Drôme

Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-en-diois/

Le Nuit du Folk Châtillon-en-Diois 2022-05-25 was last modified: by Le Nuit du Folk Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois 25 mai 2022 Châtillon-en-Diois Drôme

Châtillon-en-Diois Drôme