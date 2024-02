Le village d’Aurel fête la Clairette Aurel, vendredi 10 mai 2024.

En présence de nombreux viticulteurs de l’appellation Clairette de Die , la Fête de la Clairette promeut le produit phare du territoire autour de diverses et riches animations pour petits et grands marché de producteurs et artisans, restauration…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10

fin : 2024-05-10

Place du village

Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes alex.barnaud@wanadoo.fr

