Une ode à la vie pour la jeunesse ! Inspiré de l’histoire tragique d’une bagarre qui tourne mal, ce récit mêle brillamment théâtre et rap.

Isaac, le grand frère de Victoire, se repose, enfin c’est ce que lui ont raconté ses parents. La petite fille n’a que dix ans mais elle comprend bien que quelque chose de grave est arrivé. Les adultes sont tristes et silencieux et ses questions restent sans réponse. Isaac c’est le boss du quartier, celui qui cogne et se fait respecter, mais cette fois l’histoire a mal tourné : le voilà entre la vie et la mort. Victoire veut croire en l’avenir, elle fait preuve d’une énergie et d’un courage hors du commun pour défier les pires pronostics et lui inventer le début d’une nouvelle vie.

Les écritures croisées de Sylvain Levey et de Marc Nammour alternent narration et rap. Entre tendresse et humour, souffle et rythme, les voix de Victoire et d’Isaac, qu’elles soient parlées ou chantées, se font écho et se répondent joyeusement. Ancré dans le réel, ce récit intense, teinté de poésie, où la violence n’est jamais éludée, traduit l’attachement entre frère et sœur. Il transcende les faits sans moralisme, ni condescendance pour aborder un sujet terriblement sombre avec délicatesse.

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault

2024-04-10T19:30:00+02:00 – 2024-04-10T20:30:00+02:00

théâtre rap

Matthieu Edet