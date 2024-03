LE NOËL MAGIQUE DE CAROLINE MARX Antarès Le Mans, dimanche 22 décembre 2024.

La petite Camille s’apprête, en compagnie de son frère, à fêter une veillée de Noël enchanteresse, lumineuse et vraiment réjouissante !

Jamais elle n’aurait pu imaginer que s’inviterait à sa petite fête une marraine aussi hallucinante, extravagante, élégante et désopilante que Caroline MARX, une marraine à faire pâlir d’envie CENDRILLON elle-même !

Ne laissant pas une minute de répit aux deux enfants sur scène et au public dans la salle, la pétillante Caroline Marx enchaîne avec humour, rythme et une gouaille sans pareil, des numéros de grande illusion, de mentalisme et quickchange en totale interactivité avec son public !

Et l’interaction, elle connaît !

En effet, la Magicienne fut vedette sur TF1 dans l’émission d’Arthur diversion , également sur France 2, M6 et ARTE. Elle s’est aussi produite durant plus de trois années à BOBINO. Maintenant, avec son nouveau spectacle GIRLPOWER en tournée dans toute la France, Caroline sait que son meilleur partenaire est son public !

Cette fin d’année, le Père Noël aussi sera sur scène pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! Nous allons vivre tous ensemble le Noël magique de Caroline Marx !

RDV le 22 décembre à 14h30 à Antarès.

Billetterie disponible également à l’Office de Tourisme. 16.5 16.5 EUR.

Antarès 2 Avenue Antares

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

