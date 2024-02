LE MONDE DE LEO THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu, mercredi 23 octobre 2024.

La Lune a disparu? Catastrophe ! Léo ne peut l’accepter et part à sa recherche afin que les enfants du monde entier puissent continuer à rêver …En route Léo, nos rêves sont entre tes mains !Un Voyage pour les petits et les grands où tous les sens sont mis en éveil au gré de tableaux colorés, dansés, dynamiques et poétiques. Un ode aux rêves qui vous enveloppent le soir, un spectacle empli d’humour et de doux espoirs.

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-10-23 à 14:30

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69