LE MEXICAIN MALGRÉ LUI THEATRE DE JEANNE Nantes, samedi 9 novembre 2024.

Comédie écrite et mise en scène par David Fenouil, avec Aurélie Mele, Pascal Valette et David FenouilPar l’équipe du gros succès « Le mari de ma femme »Une comédie de boulevard contemporaine qui vous emmènera dans un enchaînement de situations aussi délirantes qu’hilarantes : un moment 100% humour !Victor, homme de ménage depuis treize ans à l’hôtel « Nuit Paisible », s’apprête à terminer sa journée de labeur.Il ignore encore que, dans la dernière chambre, sa vie va basculer dans une succession de quiproquos qui le conduiront à se faire passer pour un dangereux malfrat mexicain, face à un redoutable sociopathe du nom de Heinrich, et tout ça pour les beaux yeux d’une femme !Gros succès de la comédie sur les routes de France depuis plusieurs années, ce moment de rire incontournable servi par un trio explosif revient enfin à Nantes !

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-11-09 à 20:30

THEATRE DE JEANNE 5 RUE DES SALORGES 44000 Nantes 44