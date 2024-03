Le message mystérieux Bibliothèque Sorbier Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 15h00 à 17h00

.Public jeunes. gratuit

Atelier créatif avec Anne-Gaëlle Balpe, autrice de L’ignoble libraire.

Pioche une enveloppe, lis le message qui se trouve à l’intérieur et pars à l’aventure de l’écriture.

Ta mission : inventer et écrire une histoire courte plein de mystère.

Anne-Gaëlle Balpe est née en 1975 et vit en région parisienne. Elle a publié plus de quatre-vingt-dix ouvrages, de l’album au roman « jeune adulte ». Et ce, chez différents éditeurs, comme l’Ecole des Loisirs, Nathan, ou encore Larousse Jeunesse.

Nombre de ces livres ont été traduits et certains également adaptés au théâtre.

Bibliothèque Sorbier 17 rue Sorbier 75020

Contact : +33146361779 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/ https://www.facebook.com/BibliothequeSorbier/

Anne-Gaëlle Balpe / Sarbacane