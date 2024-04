Le Maréchal fait ses jeux au château à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette, dimanche 30 juin 2024.

Dimanche

Journée historico-sportive. Cérémonie d’ouverture avec un invité surprise.

Le Maréchal fait ses jeux au château à Thoré-la-Rochette. Cérémonie d’ouverture en présence du maréchal de Rochambeau et de son invité et de personnalités pour lancer cette journée historico-sportive. Le public pourra ensuite voir des démonstrations d’hier et d’aujourd’hui de différents sports et même s’initier à certains de ces sports. Pour petits et grands des jeux seront également à disposition. Des expositions sur différents thèmes sportifs pourront être visitées dont certaines préparées par des élèves et aussi du matériel sportif ancien. Une restauration rapide et buvette se trouveront sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 10:30:00

fin : 2024-06-30 18:30:00

Rochambeau

Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire chateauderochambeau@gmail.com

