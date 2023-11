Vide-Art Le Louroux, 1 septembre 2024, Le Louroux.

Le Louroux,Indre-et-Loire

Brocante d’art dans la rue du moulin et les jardins des propriétés.

Les artistes vident leur atelier (tableaux, matériel de peintures…).

2024-09-01 fin : 2024-09-01 18:00:00. EUR.

Le Louroux 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Art flea market in the street of the mill and the gardens of the properties.

The artists empty their workshop (paintings, material of paintings…)

Mercadillo de arte en la rue du moulin y los jardines de las propiedades.

Los artistas vacían sus estudios (cuadros, materiales de pintura…)

Kunstflohmarkt in der Rue du Moulin und den Gärten der Anwesen.

Die Künstler räumen ihre Ateliers (Bilder, Malutensilien…)

Mise à jour le 2023-11-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire