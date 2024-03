Le Kistin Café fête le Printemps des Poètes Kistin Café Runan, samedi 9 mars 2024.

Après-midi en poésie partageons les textes et les chansons que nous aimons. En présence de deux poètes (mais nous sommes toutes et tous des poètes !), disons, lisons, chantons et écrivons. Goûter offert en fin d’atelier. Vous pouvez venir seul.e ou en famille. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

Kistin Café 3 Rue de l’Église

Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

