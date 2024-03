Le jardin du Musée du Paysan Gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse, samedi 1 juin 2024.

Le jardin du Musée du Paysan Gascon Programme complet de l'évènement : 1 et 2 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Programme complet de l’évènement :

Samedi 1 juin, de 10h à 12h30, au Musée du Paysan Gascon

Atelier toasts avec des plantes sauvages avec Nadia Boyer

Tout public/sans réservation

Tarif plein: 7€ / Tarif réduit: 5€ (incluant la visite du musée)

Samedi 1 juin, de 14h à 16h et de 16h à 18h, au Musée du Paysan Gascon

Ateliers tisane avec des plantes sauvages avec Jean-Pierre Vignolles: à l’approche du solstice d’été, apprenez à faire sécher les plantes sauvages pour faire soi-même sa tisane.

Tout public/sans réservation

Tarif plein: 7€ / Tarif réduit : 5€ (incluant la visite du musée)

Dimanche 2 juin, de 10h à 17h (6h de stage), au Musée du Paysan Gascon

Stage d’initiation à la vannerie sauvage avec Benjamin Louveau: Venez apprendre à reconnaitre et à choisir les différentes essences se trouvant dans la nature. Benjamin vous proposera différentes formes à réaliser (panier, nichoir ou boule…), et il vous expliquera comment faire pour structurer et remplir votre objet. Vous repartirez avec votre création en vannerie et le savoir-faire pour recommencer à l’infini !

AÀ partir de 8 ans /Places limitées / Sur réservation avant le 29 mai tarif 40€

Dimanche 2 juin, de 15h à 16h et de 16h à 17h, au Musée du Paysan Gascon

Histoire acoustiques végétales avec Pierre Uribe : Un moment de poésie et de transmission qui dévoile les étonnants sons cachés des plantes

Tout public / Sans réservation

Tarif plein: 7€ / Tarif réduit: 5€ (incluant la visite du musée)

Musée du Paysan Gascon 832-1 route du musée Toujouse Toujouse 32240 Gers Occitanie 05 62 09 18 11 https://www.museepaysangascon.fr/ Embarquez pour un voyage à la découverte de la vie d'autrefois !

Déambulez dans la maison bourgeoise, la maison modeste en torchis, les espaces dédiés aux métiers artisanaux et agricoles…

Unique en Armagnac, le musée propose :

– Des démonstrations d’artisanat avec la participation d’un tourneur sur bois, d’une potière, d’un maréchal ferrant / forgeron, d’une vannière, d’une dentelière, de tisserands…

– De nombreux événements tout au long de l’année,

– Une visite adaptée à tous les publics, individuels, groupes, familles, sur un parcours abrité et accessible aux PMR,

– Une exposition temporaire « Au rucher du Musée » dédiée à l’apiculture. Accessibilité PMR. Aire de pique-nique ombragée. Parkings bus et voitures

