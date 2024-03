Le Jardin d’Océanne et d’Olwenne Le jardin d’Océanne et d’Olwenn Cour-l’Évêque, samedi 1 juin 2024.

Le Jardin d’Océanne et d’Olwenne se situe sur la petite commune de Cour-l’évêque sur un terrain acheté en 2003. Seules quelques plantes, arbres et arbustes étaient présents.

Avec patience et détermination, du haut de mes 11 ans, et l’aide de toute ma famille, nous avons planté bon nombre de vivaces, arbres et arbustes.

J’avais pour projet de planter une forêt, à l’époque certains en doutaient. 21 ans plus tard, plus de 1500 plants sont installés sur le terrain à l’arrière de la maison familiale.

Des heures des jours des années au gré des changements climatiques, le jardin s’est façonné sans relâche.

Depuis 2019, année d’ouverture au public, les Rendez-vous aux jardins nous ont apporté joie, plaisir, grâce aux centaines de visiteurs, à leurs conseils et à de magnifiques rencontres.

Une pivoine de Mme Remi ou encore des vivaces de Mamie Jeannette, en passant par l’échange de quelques iris avec Mme Laure, des graines de Mme Fabre, sans oublier les ancolies de Mme Novack ; l’ancienne génération de notre petit village haut-marnais m’a permis d’enrichir ce petit jardin. Une époque formidable.

N’hésitez pas à venir partager un petit moment le week-end du 1er au 2 juin 2024, de 10h à 19h.

Deux visites guidées seront proposées : une première le matin à partir de 10h30 et une seconde l’après-midi à partir de 14h30.

Le Jardin est, en dehors de ces créneaux horaires, en visite libre. Mais n’hésitez pas à venir vers moi… même si parfois ma timidité prend le dessus, je serai ravi de vous accueillir.

Un petit café ☕️ sera également de la partie.

Sans oublier notre nouvelle pensionnaire qui fêtera tout juste son 1er anniversaire, lors de l’ouverture : notre petite Célestine (un petit fox) va découvrir l’ouverture du jardin 2024.

D’ici là, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook « Le jardin d’Océanne et d’Olwenne ».

Le jardin d’Océanne et d’Olwenn 14 rue de la forge 52210 Cour l’Evêque Cour-l’Évêque 52210 Haute-Marne Grand Est Jardin d’agrément d’un particulier Jardin à l’arrière de la maison

