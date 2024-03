LE HORLA de Guy de Maupassant Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq, vendredi 12 avril 2024.

LE HORLA de Guy de Maupassant Le fascinant récit d’un homme aux prises

avec un être invisible, inconnu, qui petit à petit, s’empare de ses

pensées, de son âme, de sa vie entière. Vendredi 12 avril, 20h30 Grange de la Ferme Dupire PAF : 8/5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T21:40:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T21:40:00+02:00

« Le Horla » de Maupassant, une plongée vertigineuse dans les méandres de la folie. Suivez le narrateur tourmenté dans sa lutte contre une force invisible, le mystérieux Horla. Une histoire qui explore les frontières floues entre réalité et démence, où le surnaturel et la psyché humaine

s’entrelacent, prêts à vous emporter dans l’inconnu…

Avec Rémi Bourcier

Mise en scène et Direction : Henri Lavie

Technique : Véronique Duquesne

Durée : environ 1h – Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans.

Infos site Trans’Arts : www.transarts.fr

Réservation : transartscie@gmail.com

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France