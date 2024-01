Spectacle Aldebert Quai de la Réunion Le Havre, lundi 11 novembre 2024.

Spectacle Aldebert Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-11 14:00:00

fin : 2024-11-11

Aldebert a le secret de la recette magique. Des mélodies d’une efficacité redoutable, des orchestrations ciselées et des sujets ouverts sur le monde, avec ce prisme bien à lui qui parle à toutes les générations. Il réussit la performance d’éveiller l’enfant et de réveiller cette part d’enfance souvent oubliée des adultes. Au gré de ses albums, il a régulièrement glissé vers des arrangements rock/metal. Son nouveau projet, “Enfantillages 666”, porté par Helldebert, son jumeau maléfique, fait la part belle à ce genre musical, dans lequel il a déjà œuvré avec ses premiers groupes, et qu’il affectionne particulièrement depuis l’adolescence. Des chansons qui s’annoncent un peu plus musclées qu’à l’habitude prêts pour un moment de rock’n roll en famille ? À partager bien sûr, de…. 5 à 125 ans (et plus) ! Le rock’n roll est éternel !

Quai de la Réunion Carré des Docks

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’événement Spectacle Aldebert Le Havre a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie