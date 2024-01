L’ECRAN POP : LA REINE DES NEIGES – LA REINE DES NEIGES Le Grand Rex Paris, dimanche 5 mai 2024.

BIENVENUE DANS L’UNIVERS DE CE FILM D’ANIMATION CULTE. (RE)DÉCOUVREZ LA REINE DES NEIGES SUR GRAND ÉCRAN EN VERSION KARAOKÉ, DANS UNE AMBIANCE SURVOLTÉE ! SPECTACLE, GOODIES BAGS & PAROLES SUR L’ECRAN : UNE EXPÉRIENCE INÉDITE VOUS ATTEND ! PENDANT LA SÉANCE, LÂCHER PRISE, CHANTEZ, DANSEZ ET SI LE COEUR VOUS EN DIT, VENEZ DÉGUISÉ DANS LA PEAU DE VOS PERSONNAGES PRÉFÉRÉS. C’EST LIBÉRATEUR, JOYEUX ET FOLLEMENT DRÔLE : VOUS ÊTES À L’ECRAN POP, LE PREMIER CINÉMA KARAOKÉ EN FRANCE !? Synopsis Quand l’hiver éternel s’installe, nous avons la recette pour réchauffer les cœurs de glace : reprendre à l’unisson des musiques enchanteresses. Direction le Royaume d’Arendelle ! Elsa et Anna vous attendent pour partager une aventure extraordinaire, pleine de rencontres et de renouveau.Tenez-vous prêt à entrer dans un monde magique où il suffit de dire “Je voudrais un Bonhomme de Neige” pour qu’il prenne vie.En hiver comme en été, il est toujours temps de nous rejoindre lors des projections en Cinéma Karaoké L’Ecran Pop La Reine des Neiges. Une seule promesse, vous partirez d’ici en vous sentant libéré, délivré.? Au programme de cet événement •Goodie Bag : une pochette pleine de surprises remise à chaque spectateur pour participer durant la séance (ce ne sont pas des produits dérivés La Reine des Neiges !)•Spectacle : notre Maîtresse de Cérémonie pour faire monter la température et vous faire gagner plein de cadeaux.•Concours de costumes : un concours de costume pour enfiler votre plus belle tenue d’Arendelle•Karaoké : les paroles des chansons sur l’écran pendant le film pour chanter sans s’arrêter !? Déroulé de l’événement Placement libre en salle – 15h00 : Ouverture des portes- 16h00 – 16h30 : Pré-show L’Ecran Pop La Reine des Neiges- 16h30 – 18h10 : La Reine des Neiges en VF karaoké- 18h10 : FinIMPORTANTl’événement est fortement déconseillé aux enfants de moins de 5 ans pour des raisons d’intensité sonore trop importante. Les tympans des plus petits sont fragiles, un bruit trop important pourrait causer des dommages irréversibles pour leur audition. Pensez à prendre de quoi protéger les oreilles des plus jeunes. Par ailleurs, cette très grande salle nécessite 1 heure d’ouverture des portes pour accueillir l’ensemble du public. Veuillez en tenir compte lors de votre réservation en considérant l’âge et la patience de votre enfant ! —?À propos de L’Ecran PopDepuis sa création en 2017, L’Ecran Pop crée des expériences inédites, festives et participatives dans l’univers des comédies musicales cultes. Aujourd’hui, deux concepts sont proposés pour célébrer tes comédies musicales préférées. Le Cinéma-Karaoké pour vivre une soirée de folie dans l’univers de tes films musicaux favoris et la Dance Party pour apprendre les chorés de plus grandes comédies musicales aux côtés des artistes applaudis sur scène (seulement à Paris, au Théâtre Mogador).

Tarif : 25.50 – 27.50 euros.

Début : 2024-05-05 à 16:00

Le Grand Rex 1, BOULEVARD POISSONNIERE 75002 Paris 75