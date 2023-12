DES ROCS POINT EPHEMERE Paris, 22 janvier 2024, Paris.

“Je suis ici pour faire revenir le rock & roll dans le 21e siècle” dit Des Rocs. “C’est ce pour quoi je suis né”. Des a commencé sa carrière en jouant dans différents groupes qui ont tourné avec Weezer, Fall Out Boy et Panic! At The Disco avant de se lancer en solo en 2018 avec son premier EP “Let The Vultures In”. Ce qui a été suivi de deux EPs et d’un premier album “A Real Good Person In A Real Bad Place” tout aussi bien reçus. Avec un univers qui rappelle les plus grandes figures rock, le voir en première partie des Rolling Stones et Muse au cours des dernières années était une évidence.Son second album “Dream Machine” démarque à nouveau Des Rocs : un arena rock audacieux et enivrant alimenté par des performances provocantes et magnétiques qui font allusion à tout, passant de Freddie Mercury à Elvis Presley. Et il le prouvera au public français au Point Éphémère le 22 janvier 2024

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

POINT EPHEMERE 200, Quai Valmy 75010 Paris