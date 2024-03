Jazz Brunch : Simon Martineau à la Bellevilloise La Bellevilloise Paris, mercredi 1 mai 2024.

Le mercredi 01 mai 2024

de 12h00 à 15h00

.Tout public. payant

De 13 à 32 euros.

Découvrez Simon Martineau en concert à l’occasion du Jazz Brunch du 1er mai à la Bellevilloise !

Plus qu’un simple recentrage autour de la guitare dicté par la formule en trio, Simon Martineau se saisit de celle-ci d’une manière très personnelle. À l’aise dans cette instrumentation qui lui permet de porter la musique là où bon lui semble, il apprécie la grande liberté qu’elle laisse aux musiciens, chacun participant de manière égale à l’élaboration de l’ensemble. Et de fait, c’est bien le jeu collectif et le son de groupe qui prédominent, dès la première écoute, par-delà la seule expression des virtuosités individuelles.

Pour mener ce projet, Simon Martineau s’est entouré de deux musiciens qu’il connaît bien : le batteur Thomas Delor et le contrebassiste Gabriel Midon, avec lesquels il a déjà collaboré sur 5 albums. Les capacités d’écoute et d’improvisation de ces musiciens, leur sonorité singulière, leur facilité à s’approprier le répertoire proposé et leur implication totale dans la musique constituent l’une des grandes qualités de ce trio marqué par la complicité et l’interaction permanentes.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

