Péplum médiéval – Olivier Martin-Salvan Le Grand R La Roche-sur-Yon, mercredi 17 avril 2024.

Péplum médiéval – Olivier Martin-Salvan Après Les Gros patinent bien, Olivier Martin-Salvan revient avec Péplum médiéval. L’artiste nous emmène dans un Moyen Âge comme vous ne l’avez jamais vu et entendu ! 17 et 18 avril Le Grand R 30/22/12

Début : 2024-04-17T20:00:00+02:00 – 2024-04-17T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-18T19:00:00+02:00 – 2024-04-18T21:00:00+02:00

Après Les Gros patinent bien, Olivier Martin-Salvan revient avec… Péplum médiéval. Dans la langue truculente de Valérian Guillaume et en compagnie d’une vaste distribution, l’artiste nous emmène dans un Moyen Âge comme vous ne l’avez jamais vu et entendu !

À peine arrivé dans un village, un jeune héraut découvre que le Temps est gelé. Plus personne ne parvient à fermer les yeux. Dans l’espoir du retour de la Nuit, chacun et chacune se livrent aux jeux, aux guerres, aux danses et aux contes qui leur restent… À la croisée des arts plastiques, de la danse, du chant et du théâtre, le comédien et metteur en scène nous la joue médiévale dans une nouvelle création délirante. Son spectacle se tourne vers une période historique de mille ans souvent méconnue, perçue comme sombre et violente. L’artiste s’inscrit en faux pour en raconter les subtilités, dans une scénographie avec un château blanc comme un os, à travers des tableaux inspirés par Brueghel l’Ancien. Avec le jeune auteur Valérian Guillaume, une parole haute en couleurs se fait entendre, portée par seize comédiens dont sept en situation d’handicap mental, issus de la compagnie Catalyse. En jouant des registres de langues les plus divers de l’époque (poétique, juridique, religieux, philosophique), Péplum médiéval prouve une fois de plus l’extraordinaire talent d’Olivier Martin-Salvan.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire

