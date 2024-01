Mon frère c’est Dieu sur Terre – Thomas Fersen Le Grand R La Roche-sur-Yon, vendredi 12 avril 2024.

Mon frère c’est Dieu sur Terre – Thomas Fersen Thomas Fersen nous convie à un spectacle musical aux accents autobiographiques. Un monologue en octosyllabes qui intègre certaines des plus célèbres chansons de l’artiste. Vendredi 12 avril, 20h30 Le Grand R 30/22/12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T21:50:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T21:50:00+02:00

Thomas Fersen nous convie à un spectacle musical aux accents autobiographiques. Un monologue en octosyllabes qui intègre certaines des plus célèbres chansons de l’artiste. Un spectacle entre conte fantastique et concert intimiste.

Auteur, compositeur, interprète, Thomas Fersen illumine la chanson française de son talent et de sa malice depuis 30 ans. Il puise la matière de son dernier spectacle dans son riche bestiaire et dans son premier roman Dieu sur Terre. Dans une mise en scène très réussie de Jessica Dale et Benjamin Lazare, Thomas Fersen est rejoint sur scène par des fidèles : la violoniste Cécile Bourcier, l’accordéoniste Maryll Abbas et le guitariste Pavel Guerchovitch. Un spectacle qui révèle Thomas Fersen sous un jour nouveau. Une création qui fait la part belle à son écriture inimitable, à ses talents de chanteur mais aussi de comédien.

En rassemblant les monologues en vers de mon cru, entre contes et fables, farces et poèmes qui ont nourris mes spectacles ces dernières années, l’idée m’est venue d’en inventer un nouveau : le journal intime de mon personnage de chanson, l’indécrottable adolescent nonchalant et paresseux qui déambule dans mes histoires depuis trente ans.

Théâtre musical Thomas Fersen

Christophe Raynaud De Lage