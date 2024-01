Le Birgit Kabarett #2 – Julie Bertin & Jade Herbulot Le Grand R La Roche-sur-Yon, mercredi 10 avril 2024.

Le Birgit Kabarett #2 – Julie Bertin & Jade Herbulot C’est le retour du Birgit Kabarett. Une nouvelle version qui nous plongera au cœur des débats autour de la campagne des prochaines élections européennes. Intelligent, satyrique, joyeux et percutant ! Mercredi 10 avril, 19h00 Le Grand R 22/16/8

Après le succès de l’édition 2023, c’est le retour du Birgit Kabarett. Une nouvelle version qui nous plongera au coeur des débats autour de la campagne des prochaines élections européennes. Intelligent, satyrique, joyeux et percutant !

Du burlesque à la satire, dans la droite ligne de l’école brechtienne, Le Birgit Ensemble croque avec humour les personnages politiques. À l’heure où sont écrites ces lignes, impossible de savoir quelles seront les grands débats des prochaines élections européennes, tant ces dernières années ont montré que tout était possible. De quelles grandes figures parlerons-nous ? Qu’est-ce qui occupera nos vies dans quelques mois ? Ce qui est certain, c’est que les six talentueuses comédiennes et chanteuses, accompagnées de deux musiciens, sauront mettre en mots et en musique l’intensité de notre époque.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon

