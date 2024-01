Time To Tell – David Gauchard | Martin Palisse Le Grand R La Roche-sur-Yon, mercredi 3 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T19:00:00+02:00 – 2024-04-03T20:20:00+02:00

Fin : 2024-04-05T19:00:00+02:00 – 2024-04-05T20:20:00+02:00

Pour Martin Palisse, jongleur virtuose atteint de la mucoviscidose, vivre relève depuis toujours du défi. En racontant son parcours, l’artiste jongle avec les balles et les mots… et nous emporte au plus haut de l’émotion.

Formé dès dix-sept ans au jonglage et à la danse, Martin Palisse a enchaîné les collaborations avec des artistes de la scène de tous horizons. Time to tell est un spectacle à part dans ce parcours entre cirque, performance et chorégraphie. Dans un dispositif bi-frontal séparé par un tapis de scène blanc qui évoque les couloirs des cliniques, l’artiste nous raconte son histoire. Au rythme de vinyles qu’il passe sur une platine, il jongle et parle, en même temps ou séparément. Atteint depuis la naissance de mucoviscidose, il a grandi dans des hôpitaux, condamné à regarder sa vie du côté de la maladie. À quarante ans, il est toujours là et revient en arrière pour nous dire, dans une langue simple et directe, ce désir de dépasser les obstacles en devenant artiste. Déjouant avec un mélange de chance et de volonté les effets de cette maladie sur les systèmes pulmonaire et digestif, l’artiste s’est affranchi de ses propres peurs. Ses vies d’homme hospitalisé et de jongleur ne font plus qu’une. Par sa virtuosité et sa sincérité, Martin Palisse transforme la fatalité en couleurs, en musiques, en légèreté, en jonglant haut, très haut.

Le Grand R Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-Sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Liberté Vendée Pays de la Loire

Cirque Théâtre

Christophe Raynaud De Lage