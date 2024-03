Le GRAND LOTO des plantes dont tout le monde se fout La REcyclerie Paris, vendredi 19 avril 2024.

Le vendredi 19 avril 2024

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Pour célébrer la sortie de son livre : Le guide botanique des plantes dont tout le monde se fout aux éditions Solar, Ophélie Damblé, A.K.A Ta Mère Nature, lance avec le collectif du CELF à la REcyclerie.

Venez vous faire dédicacer le livre, gagner pleins de surprises, et dandiner comme jaja le vendredi 19 avril à partir de 19h ! En plus c’est gratuit, oui oui.

19h-20h : séance de dédicace avec l’auteure.

20h30-22h30 : grand loto avec le collectif du CELF. Pleins de lots à gagner ! (cartons gratuits dans la limite des places disponibles).

22h30-2h : DJ Set, danse en feu par Marine Normand.

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Les horaires de la REcyclerie

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Accessibilité

Cet événement est accessible aux personnes à mobilité réduite car il se situe dans la Salle des Pas Perdus située au rez-de-chaussée de la REcyclerie, vous pourrez également accéder à la terrasse.

Les équipes de la REcyclerie sont sensibilisées à l’accueil de personnes sourdes et mal voyantes. Elles disposent également d’outils pour faciliter la communication. N’hésitez pas à les solliciter pour que des solutions confortables soient mises en place.

PS : Nous savons qu’il est toujours possible de s’améliorer en ce qui concerne l’accessibilité, et nous sommes ouvert·es à vos suggestions. Si vous rencontrez des difficultés dans nos locaux, n’hésitez pas à nous en faire part pour que nous puissions y remédier.

contact@larecyclerie.com

Cet événement s’inscrit dans la programmation annuelle de la REcyclerie.

Contact : programmation@larecyclerie.com

Un moment tout doux, pour découvrir et prendre part au changement.

La REcyclerie 83, boulevard Ornano 75018

Contact : https://www.facebook.com/events/316217198141894/ https://my.weezevent.com/le-loto-des-plantes-dont-tout-le-monde-se-fout

Ta Mère Nature