Le Fournil de Lavaud Lignac, samedi 10 août 2024.

Le Fournil de Lavaud Lignac Indre

Samedi

Venez découvrir un paysan, meunier et boulanger sur Lignac avec Olivier Lebon

Olivier Lebon maîtrise la conception du pain de A à Z. Il a réalisé son rêve, il est devenu paysan et cultive son propre blé. Il est aussi meunier avec le fameux moulin Astrié pour moudre son grain directement dans son atelier. Il est officiellement boulanger depuis 2021 au Champ du four, exploitation certifiée Bio. Sa spécialité un pain au levain naturel sans aucun ajout de levure et des broyés du Poitou. Du bon, du bio, du local 100 %. Dégustation de la dernière fournée prévue. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 14:00:00

fin : 2024-08-10

Lavaud

Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire accueil@destination-brenne.fr

L’événement Le Fournil de Lavaud Lignac a été mis à jour le 2024-04-09 par Destination Brenne