Le film dont vous êtes le monteur Médiathèque Danièle Damin Toulouse

Le film dont vous êtes le monteur La table mash up permet d'assembler des images de films et des sons : il suffit de poser des cartes dans l'ordre de son choix sur une table interactive et hop ! le montage apparaît comme par magie à l Mercredi 12 juin, 14h00 Médiathèque Danièle Damin

Mercredi 12 juin à 14h30 et à 15h45

La table mash up permet d’assembler des images de films et des sons : il suffit de poser des cartes dans l’ordre de son choix sur une table interactive et hop ! le montage apparaît comme par magie à l’écran.

De 9 à 12 ans

Inscription au 05 34 24 50 42 ou à mediatheque.daniele-damin@mairie-toulouse.fr

