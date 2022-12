BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN Le Figuier Blanc, 2 décembre 2022, Argenteuil.

Le prince Don Pedro et ses hommes rentrent victorieux de la guerre. Le triomphe est célébré chez Léonato. Le mariage arrangé des jeunes Claudio et Héro (la fille de Léonato) est rapidement annoncé. De son côté, le frère bâtard de Don Pedro, le fourbe et mélancolique Prince Jean, mis au banc car il ne joue pas le jeu des conventions sociales, décide d’assouvir son besoin irrépressible de vengeance… en ourdissant un sombre complot dont son acolyte Borrachio lui souffle les contours: Ils font croire à Claudio qu’Héro lui est infidèle. Le jeune homme, convaincu, se résout à trainer Héro dans la boue, publiquement… Au même moment, les autres invités de la fête tendent un piège à leurs amis Béatrice, nièce de Léonato et Bénédict, chevalier du prince Pedro, qui se querellent depuis toujours, afin qu’ils tombent amoureux l’un de l’autre. L’histoire de Béatrice et Bénédict, qui s’opposent vigoureusement à l’amour mais qui succombent à la première occasion, vient gaiement contrebalancer la noirceur de l’intrigue principale. Bientôt, complots et intrigues s’intensifient, faux semblants, double jeu, révélation, dissimulation, duplicité, les identités s’échangent aussi rapidement que des masques. La police locale appréhende Boracchio, le Prince Jean s’enfuit. L’innocence de Héro est prouvée et pour finir, les deux mariages ont lieu. L’éventail des registres de jeu est ici complètement déployé par le génie de Shakespeare, dans le désordre : clown, masque, comédie, drame, ironie, rhétorique, lyrisme, tragédie, satire, cynisme, pathos, burlesque, poésie, chanson. Son rythme soutenu, sa rhétorique jubilatoire et ses incroyables variations de ton exercent un charme puissant et en font l’une des plus remarquables comédies de Shakespeare. Par sa vivacité, son humour, sa flamboyante noirceur, sa sauvage sensualité, sa jubilation protéiforme, sa mélancolie même, elle est un formidable terrain de jeu pour l’équipe de comédien.ne.s que nous sommes.



