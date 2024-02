Venise vue d’Argenteuil Musée Sauvage Argenteuil, lundi 27 mai 2024.

Venise vue d’Argenteuil Création. Un spectacle familial, entre musique contemporaine et œuvres de Claudio Monteverdi, pour embarquer vers Venise, son architecture, ses couleurs. Lundi 27 mai, 18h00 Musée Sauvage Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-27T18:00:00+02:00 – 2024-05-27T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-27T18:00:00+02:00 – 2024-05-27T19:30:00+02:00

Le spectacle pluridisciplinaire vous propose un voyage vers des esthétiques musicales nouvelles, avec une alternance entre parties instrumentales et parties récitées et chantées, dans ce lieu ouvert au partage et à la découverte qu’est le Musée Sauvage. L’effectif comportera vingt et un.e musicien.nes de cordes pincées (mandolines, guitares…), auquels s’ajouteront deux solistes (oud et voix). Une performance artistique sera exécutée par une artiste graffeuse, afin d’apporter un complément visuel lors du spectacle.

Dans ce cadre, des enfants des maisons de quartiers d’Argenteuil apporteront également leur contribution avec des créations graphiques qu’ils auront réalisés en amont, et que le public pourra retrouver exposées. Soutien DRAC IdF – aide annuelle 2024

Musée Sauvage 5 rue Pierre Guienne Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France

concert venise

C. Barthélémy