Le développement du cerveau : de l’histoire des neurosciences aux méthodes actuelles d’observation. Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, samedi 20 avril 2024.

Le développement du cerveau : de l’histoire des neurosciences aux méthodes actuelles d’observation. Venez découvrir la diversité de cellules qui composent notre cerveau et les techniques modernes qui nous permettent de mieux comprendre cet organe. Samedi 20 avril, 10h20, 13h00, 15h40 Les Étincelles du Palais de la découverte Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:20:00+02:00 – 2024-04-20T11:20:00+02:00

Fin : 2024-04-20T15:40:00+02:00 – 2024-04-20T16:40:00+02:00

Comment les cellules enchevêtrées communiquent et finissent par se mettre d’accord pour nous permettre, par exemple, de faire du vélo sans tomber ! Hugues Cartonnet de L’Institut de Biologie de l’Ecole Normale Supérieure (IBENS) vous répondra et vous dévoilera d’autres secrets du fonctionnement du cerveau. L’exposé sera axé sur le développement du cerveau, c’est-à-dire la construction progressive de cet organe, de la fécondation à la maturité.

Plus précisément, nous allons nous intéresser à l’activité neuronale avant la naissance d’une région particulière appelée le striatum.

L’objectif principal de cet exposé est de présenter :

-Les découvertes des pionniers des neurosciences

-Les différentes sortes de cellules cérébrales

-Les méthodes actuelles d’observation

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

Cerveau neurosciences

Photo libre de droits.