Renaud Le Colisée Roubaix

Renaud « dans mes cordes » sa tournée en toute intimité. Samedi 14 décembre, 20h00 Le Colisée De 69 à 39€

Le chanteur français continue sa tournée acoustique dans mes cordes après avoir fait escale dans les salles parisiennes les plus iconiques : La Scala, Pleyel, Les Folies Bergères, l’Olympia et Le Casino de Paris devant un public conquis.

C’est au tour de Roubaix pour la plus grande joie de ses fans : rendez-vous sur la scène du Colisée le samedi 14 décembre à 20h.

En 2024, cette tournée intimiste signe le grand retour de l’artiste sur scène, accompagné de son pianiste et ami Alain Lanty et d’un quatuor à cordes. Renaud remonte sur le ring pour reprendre les plus grands classiques revisités de son répertoire ainsi que les titres de son dernier album Métèque.

Déjà bientôt 50 ans que son premier album Amoureux de Paname est sorti, avant que tout s’enchaîne très vite pour le jeune artiste. Avec sa chanson Laisse Béton, Renaud se fait connaître du grand public. Dans les années 80, sa discographie s’allonge avec Ma gonzesse, Mistral gagnant, Morgane de toi ou encore Marche à l’ombre. Renaud s’impose alors comme l’un des chanteurs français les plus populaires.

Malgré un succès grandissant, Renaud décide de s’éloigner de la scène. Puis, les années 2000 sonnent une nouvelle ère. Son album Boucan d’enfer sort en 2002 et devient très vite n°1 des ventes. Le chanteur remporte même plusieurs prix aux Victoires de la Musique en 2003 : meilleur artiste, meilleur album et meilleure chanson pour Manhattan-Kaboul en duo avec Axelle Red.

En 2022, le légendaire chanteur français est de nouveau sous la lumière avec la sortie son dix-huitième album Métèque qui compile les chansons marquantes de sa vie. L’occasion pour l’artiste de retrouver la scène et d’interpréter ses plus grands tubes ! « Personne ne misait un centime sur ma tournée, mais on l’a prolongée », se réjouit le chanteur de 70 ans qui a renoué avec son public depuis 2023 à guichets fermés.

Rendez-vous pris pour ce concert aux orchestrations simples et limpides, mettant en valeur les paroles de Renaud.

La scénographie à la fois sobre et élégante signée Jérémie Lippmann donne la part belle aux jeux de lumières : ses admirateurs de la première heure ont une nouvelle chance de voir ce chanteur si attachant sur notre scène pendant presque 1h30.

Réservez votre soirée le 14 décembre au Colisée de Roubaix pour écouter le best of de Renaud et chanter ses plus belles chansons en live !

Le Colisée 31 rue de l'Epeule, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France

Le Colisée, le plus grand théâtre au Nord de Paris.

Avec ses 1700 places, le Colisée accueille chaque saison un public toujours plus curieux de sa programmation éclectique où tous les genres du spectacle vivant se retrouvent sur la scène. En métro : Station Gare Jean Lebas. plus d’infos : http://www.coliseeroubaix.com/infos-pratiques/comment-venir.php

